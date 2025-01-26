Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne bağımsız olarak giren ve yüzde 47,91 oy alarak Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi’ni kazanan Türkiye’nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik AKP’ye katıldı. Peki, Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli?

Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:50

Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik AKP’ye katıldı. Peki, Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? 

ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

Zeynep Çelik Kalkım Beldesi'nin Belediye Başkanı'dır. Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır.

Çelik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçilmiştir.

ZEYNEP ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Çelik 22 yaşındadır. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştur.

ZEYNEP ÇELİK HANGİ PARTİDEN?

Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik AK Parti'ye katıldı. Çelik AKP Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde partiye katılımını duyurdu. 

Zeynep Çelik'in rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.


Etiketler: #Zeynep Çelik #kimdir?

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