Japon sporcudan kaykayda altın madalya
Japon sporcu Coco Yoshizawa, kaykay branşı kadınlar sokak kategorisinde altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar sokak kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.
La Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda altın ve gümüş madalya Japon sporculara gitti.
Coco Yoshizawa, toplamda 272.75 puanla kürsünün ilk sırasına yükselirken bir diğer Japon kaykaycı Liz Akama, 265.95'lik puanıyla gümüş madalya kazandı.
Brezilyalı sporcu Rayssa Leal ise topladığı 253.37 puanla bronz madalya elde etti.
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