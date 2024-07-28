Rafael Nadal, olimpiyatta Novak Djokovic ile eşleşti

Yayınlanma: 28.07.2024 - 23:55

Güncelleme: 28.07.2024 - 23:55

İspanyol raket, Macar rakibini 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı ve ikinci turda en büyük rakiplerinden Novak Djokovic ile eşleşti. İki tenisçi yarın TSİ 13.00'te karşılaşacak.

Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim Paris 2024 Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelecek. Toplamda 59 kez karşı karşıya gelen Nadal-Djokovic rekabetinde Novak Djokovic'in 30'a 29'luk üstünlüğü bulunuyor.

Paris 2024'ün oynandığı toprak kortta ise Rafael Nadal rakibine karşı 28 maçın 20'sini kazandı.

İkili son olarak 2022 Fransa Açık çeyrek finalinde karşılaştı ve Rafael Nadal rakibini 3-2 mağlup etti.

Olimpiyat Oyunları'nda Rafael Nadal 2008 Pekin'de altın madalyaya ulaştı.

Novak Djokovic ise Paris 2024'te ilk Olimpiyat altınının peşinde.