Jason Denayer, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu!
Lyon'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Jason Denayer'in, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından Lyon'dan ayrılan ve ismi Türk takımlarıyla da geçen Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Belçikalı savunma oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Shabab Al Ahli ile anlaşmaya yakın.
Denayer'in, kısa süre içerisinde son görüşmeleri yapmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği ve 27 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi de Denayer'in Shabab Al Ahli ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını ve 1.5 milyon euro yıllık ücret kazanacağını duyurdu.
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