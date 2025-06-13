Javi Puado kimdir? Trabzonspor'un istediği Javi Puado kaç yaşında, nereli? Javi Puado Trabzonspor'a mı gelecek?

Fatih Tekke yönetiminde transferlerde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da hedef kadroyu nokta isimlerle güçlendirmek oldu. Fırtına, bu doğrultuda yıldız isim Javi Puado'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Javi Puado kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Javi Puado kaç yaşında, nereli? Timo Werner Trabzonspor'a mı gelecek?





JAVI PUADO KİMDİR?

Katalonya'nın Barselona kentinde doğan Puado, 2014 yılında UE Cornellà'dan RCD Espanyol'un gençlik akademisine katıldı. 28 Ağustos 2016'da, Valencia CF Mestalla'ya karşı 0-1'lik ev sahibi yenilgisinde Puado, sekiz ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan bir diz sakatlığı geçirdi. Sonraki 14 Mayıs'ta sahalara geri döndü, son 24 dakikada oynadı ve takımının ilk golünü, takımı küme düşmüşken CE Sabadell FC'ye karşı 3-2'lik yenilgide attı. Puado kariyerinde çıktığı 177 karşılaşmada 51 gol atarken 17 de asist yaptı.