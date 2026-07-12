2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi. Peki, Jayden Adams kimdir, kaç yaşında, nereli? Futbolcu Jayden Adams neden öldü?

JAYDEN ADAMS KİMDİR?

Jayden Adams 5 Mayıs 2001 yılında Cape Town'da doğdu.Adams, Stellenbosch akademisinden yetişti ve Ağustos 2020'de uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak kulübün profesyonel sözleşme imzalayan ilk akademi mezunu oldu. Aynı ayın ilerleyen günlerinde, 28 Ağustos'ta Chippa United ile evinde oynanan ve 1-1 berabere biten maçta yedek oyuncu olarak ilk profesyonel maçına çıktı.

Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası için Güney Afrika kadrosuna seçildi.

JAYDEN ADAMS NEDEN ÖLDÜ?

Güney Afrika Ligi takımlarından Mamelodi Sundowns'da oynayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından "Futbol bir değerini kaybetti" sözleriyle ölüm haberi duyurulan Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.