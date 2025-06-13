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Jayden Oosterwolde cephesinden Fenerbahçe kararı! 'Çeşitli kulüpler ilgileniyor ancak...'

Jayden Oosterwolde cephesinden Fenerbahçe kararı! 'Çeşitli kulüpler ilgileniyor ancak...'

13.06.2025 09:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Jayden Oosterwolde cephesinden Fenerbahçe kararı! 'Çeşitli kulüpler ilgileniyor ancak...'

Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn, Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Hollandalı futbolcunun menajeri Joes Blakborn, Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Sports Digitale'in haberine göre Blakborn, "Jayden, yeniden tamamen formda ve yeni sezona iyi bir şekilde başlamak için hazır. Fenerbahçe ile sözleşmesinin uzatılması için görüşme halindeyiz. Çeşitli kulüpler şu anda Oosterwolde ile ilgileniyor ancak onun odağı Fenerbahçe" dedi.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe forması altında toplamda 62 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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