Jean Onana, Beşiktaş'ta! İşte maliyeti...
Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını açıklarken, oyuncunun maliyetini de KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun maliyetini de duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir.
Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.
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