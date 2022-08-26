Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor'da

26 Ağustos 2022 Cuma, 23:14

Trabzonspor İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'in bedelsiz kiralandığını açıkladı.

O da artık bir fırtına. ???

Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin! ???? pic.twitter.com/P9RiEDoAiv — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 26, 2022

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, görüşmelere başlandığı belirtilen başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Bordo mavili kulüp ayrıca, 1 yıllığına kiralanan oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."