Fransız basını Foot Mercato’nun haberine göre Beşiktaş, Wolves’ta forma giyen Bellegarde ile yakından ilgileniyor. Peki, Jean-Ricner Bellegarde kimdir? Jean-Ricner Bellegarde kaç yaşında, nereli? Jean-Ricner Bellegarde Beşiktaş'a mı geliyor?

JEAN-RICNER BELLEGARDE KİMDİR?

Jean-Ricner Bellegarde, 27 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giymektedir. Fransa'da doğmuştur ve Haiti milli takımını temsil etmektedir.

JEAN-RICNER BELLEGARDE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bellegarde, 29 Temmuz 2016'da, Chamois Niortais FC sahasında RC Lens ile ilk profesyonel maçına çıktı.

Bellegarde, 2019'da Strasbourg'a katıldı ve burada 129 maçta forma giydi.

1 Eylül 2023'te Bellegarde, 12,8 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla Wolverhampton Wanderers'a katıldı.