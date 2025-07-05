Jens Cajuste kimdir? Beşiktaş'ın istediği Jens Cajuste kaç yaşında, nereli? Jens Cajuste hangi takımlarda oynadı?

Son 3 sezondur ligde istediğini elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Relevo'nun haberine göre Beşiktaş, Jens Cajuste'nin transfer edilmesi için Napoli ile görüşüyor. Peki, Jens Cajuste kimdir? Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jens Cajuste kaç yaşında, nereli? Jens Cajuste hangi takımlarda oynadı?





JEAN CAJUSTE KİMDİR?

Jens-Lys Michel Cajuste, 10 Ağustos 1999 yılında doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan İsveçli millî futbolcudur. Serie A takımlarından Napoli'de forma giymektedir

JEAN CASUJTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Casujte, futbol kariyerine Sport Beijing altyapısında başladı. İlk profesyonel takımı olan Örgryte'nin ardından Mitdtjylland'a oradan da Fransız ekibi Reims'e transfer oldu. 2024'te İtalyan devi Napoli ile anlaştı.