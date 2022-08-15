Jesse Sekidika Eyüpspor'a transfer oldu!
Eyüpspor, Galatasaray'la Jesse Sekidika'nın transferi konusunda anlaşma sağladı.
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Galatasaray'dan bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten Ryan Babel'i kadrosuna katan 1. Lig temsilcisi, Jesse Sekidika'nın transferi için de anlaşma sağladı.
25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Eyüpspor forması giymişti.
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