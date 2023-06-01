Jesus Navas: 'Hoca ayrılırsa çok kızarım'
Sevilla'nın kaptanı Jesus Navas, Roma'yı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Navas, 'Hoca ayrılırsa çok kızarım' dedi.
Sevilla'nın 37 yaşındaki deneyimli kaptanı Jesus Navas, UEFA Avrupa Ligi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Navas bu sezon büyük acılar çektiklerini ancak mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Sezona hayal kırıklığı ile başladık ve ne yaparsak yapalım o şanssızlık gitmeden aylar geçirdik. Herşey anlamsız şekilde ters giderken sonunda başardık" diye konuştu.
Navas takımın hocası Mendilibar'ın takımda kalmasını oyuncular olarak çok istediklerini söyleyerek, "Mendilibar göreve geldikten sonra olanları herkes gördü. Takıma büyük bir katkı verdi. O da çok zor günler yaşadı ve şimdi kutlama yapmak en büyük hakkı. Mendilibar görevine devam etmezse kızar mıyım? Evet kızarım" açıklamasını yaptı.
2013'te ayrıldığı Sevilla'ya 2017'de geri dönen Jesus Navas, altyapısından yetişip efsanesi olduğu takımla toplamda 4. UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşmış oldu.
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