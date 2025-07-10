Jhon Duran cephesinden Fenerbahçe açıklaması: 'Bize gelen pek çok teklif vardı ama...'

FBTV'ye konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, Kolombiyalı yıldıza birçok ülkeden teklif geldiğini belirtti.

Herrera açıklamasında, "Bütün bu süreç içerisinde Başkan Ali Koç’a, Futbol Direktörü Devin Özek ve Avukat Berke Çelebi’ye teşekkür ediyorum. Açıkçası kulüple görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin olması büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim, Jhon Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük. Bize gelen pek çok teklif vardı. Premier Lig, Seria A ve İspanya La Liga ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattılar. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa’da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" dedi.

Duran'ın hisleriyle ilgili de konuşan Herrera, "Jhon çok mutlu, bu kararı ailesiyle birlikte aldık. Kendisi için bunun iyi bir fırsat olduğunu biliyor ve Avrupa’ya dönmeyi de çok istiyordu. Dolayısıyla çok mutlu hırsları olan bir futbolcu ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Kendisi için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz ki kendi yaş grubunun da en iyi 9 numarası. Takıma çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Jose Mourinho gibi çok tecrübeli bir teknik adamla çalışacak olmak için Jhon gibi genç bir oyuncu için çok önemli. Fenerbahçe’ye bu fırsattan dolayı minnettarız. Eminim ki her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğa ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya’ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti" dedi.

Özek, Duran transferiyle ilgili son olarak, "Kendisi çok önemli ve iyi bir futbolcu. Bizim yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü bizler takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.