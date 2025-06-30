Temsilcisi İstanbul'a geldi: Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde sona yakın!

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona yakın.

TRT Spor'un haberine göre; Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul’a geldi.

Haberde; Al-Nassr’ın yetki verdiği temsilcinin bugün kulübe gelerek Fenerbahçe ile son detayları görüşeceği belirtildi.

EVİ BİLE HAZIR

Hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

John Duran, Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.



