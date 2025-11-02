Jhon Duran'dan derbi açıklaması: 'Yüzde yüzümdeyim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 23:14:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, derbinin ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Beşiktaş'a karşı 3-2'lik galibiyette son golü atan Duran, maçın ardından, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"YÜZDE YÜZÜMDEYİM"

Sözlerine devam eden Duran, sakatlığı ve geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması" diye konuştu.

