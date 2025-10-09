Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

9.10.2025 19:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Jhon Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göndermede bulundu.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'la oynadığı maçta sakatlanan ve bu süreçte 8 maç kaçıran Jhon Duran, iyileşti. Kolombiyalı futbolcu, bireysel çalışmalarına başladı.

Yıldız oyuncu, milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kulüp çalışanlarıyla birlikte çalışmalarına devam etti.

21 yaşındaki golcü, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Spor salonundan bir fotoğrafını paylaşan Duran, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #Paylaşım #Jhon Duran

İlgili Haberler

Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor!
Fenerbahçe taraftarlarına cinayet soruşturması: Polis her yerde arıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının ardından 3 sarı-lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Emniyet birimlerinin şüpheli 3 taraftarı aradığı kaydedildi.
Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı: 'Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce...'
Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı: 'Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce...' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, kariyerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Güiza, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce dönemin Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini istediğini belirtti.
Nice maçı öncesinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi!
Nice maçı öncesinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Nice maçı öncesi sakatlanan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çalışmalara başladığı kaydedildi.