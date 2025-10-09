Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'la oynadığı maçta sakatlanan ve bu süreçte 8 maç kaçıran Jhon Duran, iyileşti. Kolombiyalı futbolcu, bireysel çalışmalarına başladı.

Yıldız oyuncu, milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kulüp çalışanlarıyla birlikte çalışmalarına devam etti.

21 yaşındaki golcü, bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Spor salonundan bir fotoğrafını paylaşan Duran, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: