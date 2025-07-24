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Jhon Duran'ın Al-Ittihad karşısındaki performansı gündem oldu! 'Bundan daha iyi olamazdı'

Jhon Duran'ın Al-Ittihad karşısındaki performansı gündem oldu! 'Bundan daha iyi olamazdı'

24.07.2025 11:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Jhon Duran'ın Al-Ittihad karşısındaki performansı gündem oldu! 'Bundan daha iyi olamazdı'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın Al Ittihad ile oynanan maçta 2 gollük katkısı Kolombiya ve Suudi Arabistan'da gündem oldu.

Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maça Duran'ın 2 gollük katkısı Kolombiya ve Suudi Arabistan'da gündem oldu. Suudi basınında atılan manşetlerde Jhon Duran'ın umut verici bir başlangıç yaptığı  belirtildi.

ESPN Kolombiya'da ise "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı" ifadeleri yer aldı.

AS Kolombiya da Jhon Duran'ın ilk maçında goller atmasını manşetine taşıdı. Haberde "İlk maçı da bundan daha iyi olamazdı: iki gol atarak 4-0 kazandı" denildi.

El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad oldu" ifadeleri kullanıldı.

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