Jhon Duran siftah yaptı: Fenerbahçe'den 4 gollü prova!

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşılaştı. Fenerbahçe, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.

DURAN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe, Al Ittihad karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı Jhon Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Duran, bu golle Fenerbahçe forması altında ilk kez ağları havalandırdı.

DURAN'DAN İKİNCİ GOL

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.