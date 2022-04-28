Joan Laporta açıkladı! "Camp Nou'da olmayacağız!"

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:38

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Camp Nou'nun yenilenmesiyle ilgili planlarını açıkladı.

Sporx'in haberine göre, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, "Barcelona'nın stadyum yenileme projesini onayladık. Lisanslarını aldılar ve artık çalışmalar başlayabilir. Beklentimiz haziran ayında, sezon sona erdikten sonra inşaat çalışmalarının başlaması yönünde." ifadelerini kullandı.

Laporta, "Camp Nou'yu yenileme projesi dünyanın en büyük spor, eğlence ve kreatif tesisini ortaya çıkaracak. Barcelonalılar bu stadyumla gurur duyacaklar. İlk yıl stadyumun ilk ve ikinci katlarını, ayrıca çevreyi yenileyeceğiz." dedi.

"Teknolojik gelişimler projemizi de değiştirdi." diyen Laporta, "Stadyum etrafından akıllı sistem olacak. Böylece her an stadyumun yenileme durumunun ne olduğu hakkında bilgi vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Camp Nou'nun yenilemesi sırasında başka bir stadyumu kullanıp kullanmayacakları şeklinde gelen soruya Laporta, "Üçüncü katı yenileyebilmek için 2023/24 sezonunu bekleyeceğiz. O sezonu Montjuic'teki Olimpiyat Stadyumu'nda geçireceğiz." cevabını verdi.