Joan Laporta'dan Xavi kararı!

Joan Laporta, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemesi halinde Xavi'yi bir yıl daha takımda kalması için ikna etmeye çalışacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:16
Joan Laporta'dan Xavi kararı!
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Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi için flaş bir gelişme yaşandı.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan devinin PSG'yi elemesi halinde Xavi ile yola devam etmek istiyor.

Katalan ekibinin başkanı, İspanyol çalıştırıcıyı ikna etmek için görüşmelerde bulunacak.

Xavi, alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklamıştı. Son dönemde alınan başarılı sonuçlar genç teknik adamın kredisini bir hayli yükseltti.


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