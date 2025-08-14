Cumhuriyet Gazetesi Logo
Joao Mario'dan St. Patrick's açıklaması: 'Ligde de kazanmak istiyorsak...'

14.08.2025 23:45:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off bileti alan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Joao Mario, maçın ardından görüşlerini aktardı.

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Joao Mario, açıklamalarda bulundu.

"DAHA AZ GOL YEMELİYİZ"

Defansif olarak daha iyi olmalarını belirten deneyimli futbolcu, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz" sözlerini sarf etti.

Son olarak Portekizli oyuncu, "Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa konferans ligi #Joao Mario

