Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu şoku! 3 dakika sahada kalabildi...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, St. Patrick's Athletic'i konuk etti.
Karşılaşmada siyah-beyazlıların genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu talihsiz bir sakatlık yaşadı.
64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Hekimoğlu, yalnızca 3 dakika sahada kalabildi.
67. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirlendi.
Bu gelişme üzerine teknik heyet zorunlu oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.