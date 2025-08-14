Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş taraftarından çok sert tepki! 'Serdal Adalı hoca alsana'

Beşiktaş taraftarından çok sert tepki! 'Serdal Adalı hoca alsana'

14.08.2025 21:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Beşiktaş taraftarından çok sert tepki! 'Serdal Adalı hoca alsana'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş, taraftarından yoğun tepki gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi Beşiktaş, St. Patrick's'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti. 

Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu. 

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #taraftar #Protesto