Joe Hart futbolu bırakıyor!
Kariyerini İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic'te sürdüren İngiliz kaleci Joe Hart, sezon sonu futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.
İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.
Hart, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premiership'te de ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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