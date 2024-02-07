Joel Embiid ile Julius Randle sakatlanmıştı: NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik!

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid ile New York Knicks'in oyuncusu Julius Randle'ın sakatlıkları sebebiyle NBA 2024 All-Star kadrosuna iki isim eklendi.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:20
Joel Embiid ile Julius Randle sakatlanmıştı: NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçının kadrosuna Trae Young ve Scottie Barnes dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı takımının ilk 5'ine seçilen Joel Embiid ile yedekler arasındaki Julius Randle, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Trae Young

İKİ OYUNCU SAKATLANMIŞTI

İki oyuncunun yerine Toronto Raptors'ın forveti Barnes ve Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young kadroya alındı.

Scottie Barnes

Menisküs ameliyatı olan Philadelphia 76ers'ın pivotu Embiid'in en az 4 hafta, sağ omzu çıkan New York Knicks'in forveti Randle'ın ise 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.


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