Joel Matip'e Süper Lig kancası: Menajeri ile görüşüldü!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Kamerunlu savunma oyuncusu Joel Matip'in menajerinin Fenerbahçeli yetkililer ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:54
Joel Matip'e Süper Lig kancası: Menajeri ile görüşüldü!
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Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacağı iddia edilen sarı-lacivertlilerin, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacağı ileri sürüldü.

Stoperde doğan boşluğun ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planladığı kaydedilen Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

MATİP'E FENERBAHÇE KANCASI

İngiltere merkezli Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.

Ancak Fenerbahçe transfer komitesinin, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istediği belirtildi. Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından sağlık raporlarının incelenmesinin ardından tarafların yeniden bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

201 MAÇA ÇIKTI

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, haberde Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.

2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.


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