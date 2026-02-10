Johan-Olav Botn 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 18:07:00
Norveçli Johan-Olav Botn, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın biatlon erkekler 20 kilometre bireysel kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın biatlon erkekler 20 kilometre bireysel kategorisinde Norveçli Johan-Olav Botn, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde biatlon erkekler 20 kilometre bireysel yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Johan-Olav Botn, 51 dakika 31.5 saniyelik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Fransız Eric Perrot, 14.8 saniye geride gümüş, Norveçli Sturla Holm Laegreid ise 48.3 saniye farkla bronz madalya elde etti. İki biatlet de bireysel dalda ilk olimpiyat madalyalarını kazandı.

