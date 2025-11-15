John Duran için milli takım açıklaması! 'Çok az oynadı'

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. ifadelerini kullandı.

Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var." sözlerini sarf etti.

Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Milli Takım'da forma giymedi. Oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak maç için antrenman yapmasına ve hazırlıklarına engel olan bir bel ağrısı yaşadığını söyleyerek Kolombiya kampından ayrılmıştı.