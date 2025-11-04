Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray'ı ağırlayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Heitinga, bu maçın puan hedefi için en önemli karşılaşma olacağını vurguladı ve "Şampiyonlar Ligi'nde puan alacaksak, Galatasaray maçı en önemli karşılaşma olacak." dedi.

Heitinga, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Galatasaray bizden daha iyi olabilir ama bence Galatasaray'a karşı bir şansımız var şeklinde hissediyorum. Hızlı oyuncuları var ama top bizde kalırsa, şansımız olabilir." dedi. Hollandalı teknik adam, özellikle ilk yarıda güçlü ve disiplinli oynayarak gol yememeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Galatasaray taraftarlarının atmosferi hakkında gelen soruya da esprili bir şekilde cevap veren Heitinga, Türkiye'de futbol oynadığı günleri hatırlatarak, "Evet bütün oyuncularım kulaklıkla oynayacak... Yok şaka yapıyorum... Türkiye'de oynadım, çok güzel günlerdi. Hollanda'da da çok Türk var. Bizim stadımızda oynayacağız, iyi oynayan kazansın." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi sakatlık durumlarına değinen Heitinga, "Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek. Dolberg'in iyileşmesi beklenenden daha hızlı ilerliyor, ancak FC Utrecht maçında da forma giyeceğini sanmıyorum." dedi.

Ayrıca, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in Didier Drogba ve Zlatan Ibrahimovic gibi büyük bir futbolcu olduğunu belirterek, "Victor Osimhen, Didier Drogba ve Zlatan Ibrahimovic gibi çok güçlü ve büyük bir futbolcu. Ona çok dikkat etmeliyiz. Galatasaray'ın en iyilerinden biri ve çok hızlı. Bizde de hızlı oyuncular var ama çok çok farklı." dedi.

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti hakkında konuşan Heitinga, "Galatasaray, kendi evinde Liverpool'u yendi. Galatasaray'ın birçok maçını izledim. Onlar güçlü bir takım. Hızlı oyuncuları var. İyi bir hücum hattı var. Çekişmeli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ve kendi oynadıkları rakipleri karşılaştıran Heitinga, "Tabloya bakarsak en alttayız ama şunu söylemek lazım; Galatasaray'ın ve bizim oynadığımız rakiplere bakmak lazım. Yarın 0 puandan kurtulmak istiyoruz." dedi.