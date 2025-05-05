John Lundstram'dan Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da John Lundstram, maçın ardından görüşlerini aktardı.

John Lundstram'dan Galatasaray açıklaması!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 22:29

Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

Ligdeki her deplasmanın zor olduğunu belirten Lundstram, "Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

LUNDSTRAM'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Lundstram, ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak" dedi.


Etiketler: #John Lundstram #trabzonspor #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması: 'Arjantin kaynaklı iddialar...'

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması: 'Arjantin kaynaklı iddialar...'
Fenerbahçe derbide kaybetti: İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali!

Fenerbahçe derbide kaybetti: İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali!
Eski hakemler, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: 'Hakemle VAR arasında iletişim problemi var'

Eski hakemler, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: 'Hakemle VAR arasında iletişim problemi var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler