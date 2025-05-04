Eski hakemler, Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: 'Hakemle VAR arasında iletişim problemi var'

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:58

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:58

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 yendi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

12' Camara'nın Osimhen'e yaptığı faule kart gösterilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı.

Riskli bir bölge. Camara'nın yaptığı faulün karşılığı dikkatsiz faul. Sarı kart olmalıydı. Deniz Çoban: Sarı kart gösterilmeliydi.

Sarı kart gösterilmeliydi. Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart. Hareketin biraz daha yoğunluğu olsa kırmızı kart bile olabilirdi.

45' Efkan Bekiroğlu'nun Davinson'a yaptığı faule kart gösterilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı.

Sarı karttan şüphem yok. Efkan'ın suratını gördünüz mü? Ne gelecek diye bekliyor. Kart çıkmayınca rahatladı. Deniz Çoban: Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor.

Efkan tamamen futbolun dışına çıkıyor. Rakibine çelme ile tekme arasında faul yapıyor. Kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket. Her türlü sarı kart. Buna faul çaldıktan sonra sarı kart göstermek gerekiyor. Bahattin Duran: Efkan'ın topla oynama niyeti ve şansı yok. Sarı kart.

76' Mertens'in sarı kart gördüğü pozisyonda aldatma var mı? Hakem kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu.

Hakem ikinci yarı skorun etkisiyle bazı şeylere fantastik baktı. Mertens şarj almak için topla rakip arasına girdi. Etkili bir faul söz konusu değil. Buna asla aldatma diyemeyiz. Mertens de penaltı almak niyetinde değil. Pozisyon gereği bir hadise var. Devam kararı doğru olurdu. Deniz Çoban: Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil.

Aldatma var demek niyet okumak demektir. Bu pozisyonda karar devam olmalıydı. Aldatma olduğunu düşünmüyorum ama penaltı da değil. Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle penaltı değil. Bu mücadelede en doğru karar devam olmalıydı.

89' Sivasspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?