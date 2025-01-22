Jonas Svensson'dan Nico Williams itirafı
Beşiktaş'ın evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın sağ beki Jonas Svensson, açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar'ın sağ beki Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bolu'da hayatını kaybedenler için maçı kazandıklarını söyleyen Svensson, "Bolu'da hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm. Onlar için kazandık. Hocamızla iki gün çalıştık. Bugün bizim nasıl oynamak istediğimizi gördünüz. Enerjik, harika bir bir oyun oynadık. Harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.
Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'a karşı performansıyla ilgili konuşan Norveçli, "Kendi performansımla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bilbao'nun çok iyi bir oyuncusu olduğunu biliyordum. Onu durdurursak kazanabileceğimizi biliyordum. İlk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdik. Herkes bana yardım etti. Takım olarak hep birlikte çalıştık, savaştık." ifadelerini kullandı.
"MILOT RASHICA HAK EDİYOR"
Mücadelede 2 gol kaydeden Milot Rashica ile ilgili de konuşan Svensson, "Kendisi ile iyi bir bağımız var. Bugün harika bir performans gösterdi. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Kendisi adına mutluyum, bunları hak eden bir futbolcu." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın sağ beki Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bolu'da hayatını kaybedenler için maçı kazandıklarını söyleyen Svensson, "Bolu'da hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm. Onlar için kazandık. Hocamızla iki gün çalıştık. Bugün bizim nasıl oynamak istediğimizi gördünüz. Enerjik, harika bir bir oyun oynadık. Harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.
"ONU DURDURURSAK KAZANABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"
Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'a karşı performansıyla ilgili konuşan Norveçli, "Kendi performansımla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bilbao'nun çok iyi bir oyuncusu olduğunu biliyordum. Onu durdurursak kazanabileceğimizi biliyordum. İlk dakikadan itibaren bu agresifliği gösterdik. Herkes bana yardım etti. Takım olarak hep birlikte çalıştık, savaştık." ifadelerini kullandı.
Mücadelede 2 gol kaydeden Milot Rashica ile ilgili de konuşan Svensson, "Kendisi ile iyi bir bağımız var. Bugün harika bir performans gösterdi. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Kendisi adına mutluyum, bunları hak eden bir futbolcu." sözlerini sarf etti.
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