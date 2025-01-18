Jonas Svensson'dan Solskjaer açıklaması

Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, sahalarında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Jonas Svensson'dan Solskjaer açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 22:37

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Svensson, "Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Yeni teknik direktör Solskjaer hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu "Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Jonas Svensson #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş
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