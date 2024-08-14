Jonathan David: 'Tribünlere hiç aldırış etmedim'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Lille'de Jonathan David, rövanşın ardından konuştu. David, penaltı pozisyonuna ilişkin, "O anlarda her şey mümkün. Topa konsantre oldum. Tribünlere hiç aldırış etmedim" ifadelerini kullandı.
Lille'in yıldız oyuncusu Jonathan David, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Çok zor bir maç olduğunu söyleyen David, "Tamamen çılgın bir maçtı. Birkaç korku dolu ana rağmen oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. Maç boyunca sağlamdık. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik. Sonunda biraz da şanssızlıkla golü yedik. Maçı 90 dakika içinde tamamlamak isterdik. Fiziksel olarak çok zor bir maçtı. Daha sezonun başındayız, henüz tam olarak hazır değildik ve 120 dakika oynadık" dedi.
"TRİBÜNLERE HİÇ ALDIRIŞ ETMEDİM"
Penaltı anını değerlendiren David, "Benim hedefim ne? Hafta boyunca antrenman yapıyorum. En önemli şey topla iyi temas kurmak. O anlarda her şey mümkün. Topa konsantre oldum. Tribünlere hiç aldırış etmedim" sözlerini sarf etti.
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