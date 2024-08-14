Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Lille'de kaleci Lucas Chevalier, maçın ardından konuştu. Chevalier, "Kırmızı gördüğünüzde işler karışıyor. Fenerbahçe'nin de yorgun olduğunu gördük, belki de penaltıları bekliyorlardı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:57
Lucas Chevalier: 'Fenerbahçe'nin yorgun olduğunu gördük'
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Lille kalecisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendilerini çok zorladığını söyleyen Chevalier, "Çok heyecanlıydı, geçen yıl Rijeka'da oynadığımız play-off maçının bir tekrarı gibiydi. Daha da sıcak bir atmosferde, daha da güçlü bir takıma karşı oynadık. Korktuk ve çok zorlandık. Sezona başlamanın en iyi yolu bu. Her zaman odaklanmam gerekiyordu. İlk yarıda onları durdurmak için bir şansımız olabilirdi ama bunu değerlendiremedik" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN YORGUN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kendi performansını değerlendiren Chevalier, "Uzun bir maç olacağını biliyordum. Takıma yardım edebildim. Kırmızı gördüğünüzde işler karışıyor. Fenerbahçe'nin de yorgun olduğunu gördük, belki de penaltıları bekliyorlardı. İş tek ele kaldı, bu yüzden Jonathan David'i tebrik ediyorum. Bu onun için, bizim için, kulüp için çok önemli bir gol" sözlerini sarf etti.


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