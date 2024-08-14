Yine olmadı: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi özlemi 16 yıla çıktı!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:36

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:36

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti böylece 16 yıla çıkmış oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMIŞTI

Son olarak 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı.

Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen sarı-lacivertliler, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.