Yine olmadı: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi özlemi 16 yıla çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'nin Devler Ligi özlemi 16 yıla çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:36
Yine olmadı: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi özlemi 16 yıla çıktı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti böylece 16 yıla çıkmış oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMIŞTI

Son olarak 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı.

Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen sarı-lacivertliler, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.


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