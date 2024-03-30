Jonjo Shelvey: 'Umarım Fenerbahçe kazanır'

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna bedelsiz kattığı Jonjo Shelvey, açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:42
Jonjo Shelvey: 'Umarım Fenerbahçe kazanır'
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Çaykur Rizespor forması giyen Jonjo Shelvey, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Shelvey yaptığı açıklamada, "Futbolda her zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Hatalarımızdan ders çıkardık. Önemli olan sezon sonu hedeflerimize ulaşmak. Ligi çok iyi bilmiyorum ama bu takımın ligde sürekli olarak üst sıraları zorlayabileceğini düşünüyorum. Ligde ilk iki sırayı kastemiyorum ama Çaykur Rizespor'un düzenli olarak Avrupa kupalarını zorlayacak kapasitesi var bence. Deplasmandaki kötü döngüyü kırdığımız zaman, onun vereceği öz güven ile çok daha iyi işler yapacağız" dedi.

"PALUT, HOWE'E BENZİYOR"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili ise, "İlhan Palut'u Newcastle United menajeri Eddie Howe'a benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, ailesinin Rize'de olmaktan mutlu olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

"Çocuklarım burayı çok seviyor. Kulüp benim ne istediğimi biliyor, burada kalmak beni çok mutlu eder."

Başarılı oyuncu ayrıca, "Rize'nin havası İngiltere'nin havasına benziyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM FENERBAHÇE KAZANIR"

UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel Fenerbahçe - Aston Villa eşleşmesi hakkında Jonjo Shelvey, "Aston Villa'ya özel bir ilgim ya da sevgim yok, olası bir eşleşmede umarım Fenerbahçe kazanır" dedi.


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