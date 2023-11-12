Jonjo Shelvey'den jeneriklik gol!

Çaykur Rizespor forması giyen Jonjo Shelvey, İstanbulspor maçında jeneriklik bir gole imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:10
Jonjo Shelvey'den jeneriklik gol!
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. 

Çaykur Rizespor forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, mücadelenin 5. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı. 

Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Jonjo Shelvey, kendi yarı alanından topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 

İşte Shelvey'nin attığı jeneriklik gol: 

 


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