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Jordan Henderson Premier Lig'e geri döndü: İşte yeni adresi!

Jordan Henderson Premier Lig'e geri döndü: İşte yeni adresi!

15.07.2025 13:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Jordan Henderson Premier Lig'e geri döndü: İşte yeni adresi!

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Brentford, transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye imza atarak Jordan Henderson'ı renklerine bağladı. Ajax'la yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

"KARAR VERMEK KOLAY OLDU"

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, Henderson'ın takıma katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Andrews yaptığı açıklamada, "Jordan'ın müsait olduğunu öğrendiğimizde karar vermek oldukça kolay oldu. Son maçlarını inceledik, hâlâ çok fit ve motive. Takımın seviyesini yukarı çekecek" ifadelerini kullandı.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Jordan Henderson, profesyonel kariyerine Sunderland altyapısında başladı.

2011 yılında 18 milyon Euro bonservisle Liverpool'a transfer olan Henderson, burada kaptanlığa kadar yükseldi ve kulüple birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup gibi birçok büyük başarıya imza attı.

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