Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Liverpool'dan Diogo Jota'nın ailesine anlamlı hareket!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota ve kardeşi Andre Jota'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

28 yaşındaki Diogo Jota ve 26 yaşındaki kardeşi Andre, geçirdikleri trafik kazasının ardından araçlarında çıkan yangında yaşamlarını yitirdi. Olay, yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Diogo Jota, üç çocuğunun annesi olan nişanlısı Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025'te dünyaevine girmişti. Evliliğinin hemen ardından verdiği bir röportajda kendini "dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre, Liverpool kulübü, Jota'nın sözleşmesinin kalan iki yıllık maaşını ailesine ödeme kararı aldı. Kulüp, bu zor dönemde futbolcunun ailesine maddi ve manevi destek sunmayı sürdürüyor.

Liverpool ayrıca Diogo Jota'nın giydiği 20 numaralı formayı emekli ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 numara, 2024-25 sezonundaki şampiyonluğumuza yaptığı katkılarla sonsuza dek hatırlanacak. Merseyside derbisinde attığı son gol, Kop tribününün önünde alınan zaferin simgesi olarak kalacak."