Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jordan Stolz 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda rekorla altına uçtu!

Jordan Stolz 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda rekorla altına uçtu!

11.02.2026 23:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Jordan Stolz 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda rekorla altına uçtu!

ABD'li sporcu Jordan Stolz, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde rekor kırarak altın madalyaya uzandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde ABD'li Jordan Stolz, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde sürat pateni erkekler bin metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Image

OLİMPİYAT REKORU KIRDI

Jordan Stolz, 1 dakika 6.28 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı. Bin metrede dünya rekorunun sahibi Stolz, bu derecesiyle olimpiyat rekorunu da ele geçirdi.

Hollandalı Jenning de Boo'nun 0.5 saniye farkla gümüş madalya aldığı kategoride Çinli Zhongyan Ning ise 1.06 saniye geride bronz madalya elde etti.

İlgili Konular: #ABD #Sürat Pateni #Kış Olimpiyatları

İlgili Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 'VAR ziyareti' iddialarına yanıt!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 'VAR ziyareti' iddialarına yanıt! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını izlediği iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.
İstanbulspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Ahmed Kutucu gelişmesi!
İstanbulspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Ahmed Kutucu gelişmesi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İstanbulspor maçında sakatlanan futbolcusu Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor maçı öncesi düzenlenen antrenmanda yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'den Ademola Lookman açıklaması: Transferin iptal nedeni belli oldu!
Fenerbahçe'den Ademola Lookman açıklaması: Transferin iptal nedeni belli oldu! Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında transfere dair konuştu. Salar, Atletico Madrid'e transfer olan Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman'dan vazgeçme nedenlerini açıkladı.