Jorge Jesus, Al Nassr'ı seçme nedenini açıkladı!

Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan kulübüne gelme sebebini açıkladı.

Suudi ekip, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

"RONALDO OLMASA BURDA OLMAZDIM"

Al Nassr'ı neden seçtiğini açıklayan Portekizli teknik direktör, "Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a katılmam için benimle iletişime geçti, aksi takdirde burada olmazdım" ifadelerini kullandı.

Jesus, en son olarak Suudi ekiplerinden Al Hilal'de görev almıştı. Al Hilal ile geçen sezonu 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekiz teknik direktör, Temmuz 2023'te Al Hilal'de göreve başlamıştı.

Al Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Kupası, Pro Lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupası zaferi yaşayan Jorge Jesus, geçen sezon oynanan Süper Kupa finalinde Al Nassr'ı 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.