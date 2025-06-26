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Al Nassr'a veda etmişti: Cristiano Ronaldo'nun takımı belli oldu!

Al Nassr'a veda etmişti: Cristiano Ronaldo'nun takımı belli oldu!

26.06.2025 16:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Al Nassr'a veda etmişti: Cristiano Ronaldo'nun takımı belli oldu!

Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan ekibinde kaldığını açıklandı.

Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı.

Sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Nassr ile yeniden anlaşmaya vardı.

AL NASSR'DA DEVAM EDECEK

Suudi ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelen Ronaldo kararını verdi. Al Nassr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hikaye devam ediyor' notuyla anlaşmayı duyurdu.

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Portekizli golcü, Suudi Arabistan kariyerinde çıktığı 111 maçta 99 gol atarken 19 da asist yaptı.

Ligde iki sezon üst üste gol kralı olan Ronaldo, bireysel performansıyla öne çıksa da henüz kulüp düzeyinde bir kupa kazanamadı.

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