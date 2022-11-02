Jorge Jesus: 'Daha başlangıç aşamasındayız'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'nın resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Jesus, 'Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor ama henüz bir şey kazanmadı. Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek doğru değil, daha başlangıç aşamasındayız' dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
İşte Jorge Jesus'un açıklamaları...
"Yıllar bana giderek daha fazla bilgi veriyor. Teknik direktörlüm kariyerimde her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Bugün 60'lı yaşlardayım, 40 yaşımdakinden daha iyi bir teknik direktörüm.
Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini ve antrenman şeklini kuran yaratıcı teknik direktördür. Her teknik direktör, diğerlerinden daha fazla kazanmak için fikirlerini nasıl oluşturacağını bilmek zorundadır. Eğer değilse, kitaplara bağlı kalmanız gerekir, ancak futbol kesin bir bilim olmadığı için kitaplardan asla teknik direktörlük yapılmaz
"DAHA BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAYIZ"
Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile o büyük Ajax'ın ortaya çıktığı zamanları gördüm. Oyun hakkında farklı bir fikir ortaya koydular. Herkesin savunma ve hücum yapması gereken dinamik futbolun yaratıcısı onlar. Sonra Cruyff bir teknik direktör olarak bu felsefeyi takip etti ve ben de bunu gerçekleştirmek istedim. İşte o zaman kariyerim başladı ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi Cruyff oldu.
Fikirlerinizi uygulama şekliniz oyuncularla ilgilidir. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor ama henüz bir şey kazanmadı. Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek doğru değil, daha başlangıç aşamasındayız"
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