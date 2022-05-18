Jorge Jesus, Fenerbahçe için geliyor

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:48

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmekte kararlı olduğu Jorge Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx'in haberine göre, Jesus'un salı günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir video konferans görüşmesi yaptığı ve deneyimli hocanın son müzakereler için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Portekizli teknik adamın bu seyahatle öncelikli olarak gördüğü Fenerbahçe ile ilgili tüm şüphelerini gidermek istediği ifade edildi.

Ayrıca, Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un anlaşmasının sarı lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebileceği aktarıldı.

Öte yandan İstanbul'da yapılacak olan görüşmeyle birlikte anlaşmanın olumlu yönde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu. Avukat Henrique, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi.

Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jorge Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." dedi.

Öte yandan avukat Luis Miguel Henrique, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı.

Ayrıca Luis Miguel Henrique "Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığı doğru ve bu tekliflerden bir tanesi Şili'den. Jorge Jesus bugüne kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı. Günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluğa oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Brezilya Mili Takımı, kendisinin söylediği gibi sadece bir istisna olabilir." ifadelerini kullandı.