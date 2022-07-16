Jorge Jesus, Kim Min-Jae'nin yerine Fluminense'den Nino'yu istiyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ısrarla takımda tutmak istediği Kim Min Jae, Fransız kulübü Rennes'le anlaşmaya vardı. Toplam 19.5 milyon Euro bonservis bedeli teklifinin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlandı.

Son günlerde üst üste transfer atağına kalkan sarı-lacivertli yönetim Tiago Çukur, Willian Arao ve Joshua King'in transferlerini peş peşe açıklamıştı. Kim Min Jae'nin Rennes'le anlaşmasının ardından yönetim, stoper arayışlarına başladı.

JORGE JESUS, NINO'YU İSTEDİ

Brezilya basınına göre, Jorge Jesus’un Flamengo’da çalıştığı dönemden tanıdığı ve Fluminense’de oynayan Nino’yu istediği kaydedildi.

5 yaşındaki stoper için kulübü Fluminense ile temasların başladığı iddia edildi. Bu sezon Fluminense’de 32 resmi maça çıkan Nino’nun kulübüyle Aralık 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2020 yılında Fluminense'nin renklerine kattığı Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.



