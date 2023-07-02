Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yoları ayıran Portekizli futbolcu Jorge Jesus, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
YENİDEN AL HILAL İLE İMZA
Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi Arabistan ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Al Hilal bu yaz transfer döneminde Kalidou Koulibaly ve Rúben Neves gibi iki önemli oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ayrıca Malili yıldız oyuncu Moussa Marega da Suudi Arabistan ekibinde top koşturuyor.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe ile geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Jesus, 2.21 puan ortalaması tutturdu. Sarı-lacivertli takımda 52 maça çıkan Portekizli hoca, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı daha önce Benfica, Flamengo, Sporting, Braga gibi önemli kulüpleri de çalıştırdı.
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