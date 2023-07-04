Jorge Jesus'tan Portekizli meslektaşlarına övgü

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:03

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:03

Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'deki görevine başlamadan önce basın mensuplarına konuştu. Portekizli teknik direktör memleketlisi olan meslektaşlarına övgülerde bulundu.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak elbette ilgi çekici. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan çok sayıda büyük oyuncu var. Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile..."

Jorge Jesus

"PORTEKİZLİLER DÜNYANIN EN İYİLERİ"



"Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şİmdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim."

"Suudi Arabistan'da Esprito Santo, Pedro Emanuel, Luis Castro var. Biri kaybetmek zorunda. Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyileri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor."

BREZİLYA SORUSU

Portekiz hoca, "Brezilya'ya geri dönmek ister misin" sorusuna ise, "Al Hilal'e yeni geldim. 1 yıllık sözleşme yaptım. Bakalım" yanıtını verdi.