Jorge Jesus'tan Jose Mourinho yanıtı: 'Değişim iyi yönde oldu'

Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Portekiz Futbol Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Portekiz’deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Jesus, “Daha yeni başlıyor. Porto geçen yıla göre çok daha güçlü. Benfica bireysel değer kattı, birçok yeni oyuncu var. Sporting ise aynı takımı korudu ve en önemli oyuncularından Gyökeres'i kaybetti. Üçü arasında bir mücadele olacak ancak Porto şüphesiz geçen yıldan daha güçlü" dedi.

JORGE JESUS'TAN JOSE MOURINHO YANITI

Geçen hafta oynanan Porto-Benfica derbisi için ise Jesus şunları söyledi:

“Her zaman farklı maçlardır. Taktiksel açıdan çok sıkı bir maçtı, bireysel yaratıcılığın önüne geçen taktiksel yaratıcılık, sonuç anlamında çıkmaza yol açtı. Maçtan gerçekten keyif aldım.”

Jose Mourinho’nun Benfica’nın yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili şaşırıp şaşırılmadığının sorulması üzerine Jesus, “Hayır. Çünkü Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Benim de çalıştığım Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapıyordu ve bu değişimin iyi yönde olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.